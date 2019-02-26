Гаэль Монфис рассказал, в чем красота его отношений с украинской теннисисткой Свитолиной
Французский теннисист считает Элину слишком серьезной и восхищается ее работой над собой
Французcкий теннисист Гаэль Монфис после своей победы в первом раунде турнира ATP в Дубае рассказал о том, в чем он и Элина Свитолина кардинально отличаются друг от друга. В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с французским спортсменом. Теннисисты подтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".
"Элина такая серьезная! Она слишком серьезная по сравнению со мной. Я говорю о том, как она подходит к своей теннисной карьере, идет к своей цели. Я уважаю ее ментальность, то что она делает. Это просто невероятно. Но это не для меня. Это ее собственный путь в теннисе, это ее способ быть той, кем она является и ее постоянное стремление стать еще лучше. Мы хотим гордиться друг другом. Я очень рад, когда Элина выигрывает. Я очень горжусь ею. Думаю, она точно также относится ко мне. Я тоже серьезно отношусь к работе. Но совсем по-другому, не так, как Элина. В конце концов, каждый из нас старается быть лучшим на свой собственный манер, думаю, что в этом красота наших отношений", – приводит слова 32-летнего француза издание Sport360.
В середине февраля бойфренд Свитолиной выиграл первый турнир в году и получил 405 тысяч евро. Тогда Гаэль Монфис победил Станисласа Вавринку в финале турнира АТР в Роттердаме.
Напомним, что около года назад лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала, что разошлась с бойфрендом из Великобритании.
Элина Свитолина – победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года:
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