Гаэль Монфис рассказал, в чем красота его отношений с украинской теннисисткой Свитолиной

Французский теннисист считает Элину слишком серьезной и восхищается ее работой над собой

Гаэль Монфис и Элина Свитолина. Фото: Instagram.com

Гаэль Монфис рассказал, в чем красота его отношений с украинской теннисисткой Свитолиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5a4/0a3/5c75a40a3af5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5a4/0a3/5c75a40a3af5d.jpg 2019-02-26T22:39:00+02:00 Теннис Французский теннисист считает Элину слишком серьезной и восхищается ее работой над собой

Французcкий теннисист Гаэль Монфис после своей победы в первом раунде турнира ATP в Дубае рассказал о том, в чем он и Элина Свитолина кардинально отличаются друг от друга. В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с французским спортсменом. Теннисисты подтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".

"Элина такая серьезная! Она слишком серьезная по сравнению со мной. Я говорю о том, как она подходит к своей теннисной карьере, идет к своей цели. Я уважаю ее ментальность, то что она делает. Это просто невероятно. Но это не для меня. Это ее собственный путь в теннисе, это ее способ быть той, кем она является и ее постоянное стремление стать еще лучше. Мы хотим гордиться друг другом. Я очень рад, когда Элина выигрывает. Я очень горжусь ею. Думаю, она точно также относится ко мне. Я тоже серьезно отношусь к работе. Но совсем по-другому, не так, как Элина. В конце концов, каждый из нас старается быть лучшим на свой собственный манер, думаю, что в этом красота наших отношений", – приводит слова 32-летнего француза издание Sport360.

В середине февраля бойфренд Свитолиной выиграл первый турнир в году и получил 405 тысяч евро. Тогда Гаэль Монфис победил Станисласа Вавринку в финале турнира АТР в Роттердаме.

Напомним, что около года назад лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала, что разошлась с бойфрендом из Великобритании.

Элина Свитолина – победительница Итогового чемпионата WTA 2018 года:

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