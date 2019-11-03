Где смотреть финал Итогового турнира Свитолина – Барти

Элина Свитолина / Фото: AFP

В воскресенье, 3 ноября, украинская теннисистка Элина Свитолина поборется за второй подряд титул Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 14 миллионов долларов. Соперницей украинки по финалу будет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Матч начнется в 13:30 по киевскому времени, прямая трансляция матча пройдет на канале "Спорт-1", а комментировать встречу будет известная украинская теннисистка Леся Цуренко.

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Статистика предыдущих встреч полностью на стороне Свитолиной – украинка выиграла все пять предыдущих матчей. Впервые теннисистки пересеклись в 2017 году в матче Кубка Федерации, а в этом сезоне они встречались на турнире в четвертом раунде Индиан-Уэллса.

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Статистика очных встреч Свитолина – Барти:

Теннисистка Турнир Дата Счет Теннисистка Элина Свитолина Индиан-Уэллс, США 12.03.2019 7:6(8), 5:7, 6:4 Эшли Барти Элина Свитолина Реклама Майами, США 26.03.2018 7:5, 6:4 Эшли Барти Элина Свитолина Пекин, Китай 04.10.2017 В тренде Кроваво-красное дерби: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке Украины 6:4, 6:2 Эшли Барти Элина Свитолина Уимблдон 03.07.2017 Реклама 7:5, 7:6(8) Эшли Барти Элина Свитолина Кубок Федерации 11.02.2017 4:6, 6:1, 6:2 Эшли Барти

Барти 23 года, она правша, как и Элина. За свою карьеру она выиграла шесть титулов на турнирах WTA, половину из которых – в текущем сезоне. Это позволило ей заработать 6 887 587 долларов в 2019 году, а в целом австралийка заработала 12 095 667 долларов призовых.

Свитолина в этом сезоне пока остается без титулов, зато к своим 25 годам 13 раз становилась победительницей турниров Женской теннисной ассоциации. Суммарный призовой заработок украинки составляет 16 384 960 долларов, 3 276 335 долларов заработаны в текущем сезоне. К слову, она может обладательницей рекордных призовых в истории тенниса – $4,75 млн. Именно столько может выиграть Свитолина, если пройдет в Китае всю дистанцию без поражений. Украинка уже стала первой, кто дважды подряд сыграет в финале неофициального чемпионата мира.

Букмекеры считают Барти фавориткой поединка: коэффициент на победу австралийки – 1.80, на победу украинки – 2.06. Эксперты считают, что теннисистки обойдутся без тай-брейка (1.36), а сетов в матче будет не более двух (1.73).

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