Главный красавчик мужского тура: Уильямс назвала имя игрока и рассказала о запрете отца

Известная американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, кого из игроков мужского тура считает самым привлекательным. Ранее мы сообщали, что "плохой парень" Уилл Смит сыграет отца сестер Уильямс.

"Когда я и моя сестра были помладше, мы думали, что Пит Сампрас очень привлекателен. Это было в 1990 году или около того. Мой отец говорил: "Вы не должны думать о парнях". Было грустно, но мы отвечали: "Хорошо, папа". Поэтому с тех пор я научилась не обращать внимание на парней из ATP-тура. Но Сампрас по-прежнему хорош", — цитирует Винус Уильямс Tennis World USA.

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Напомним, что 48-летний американец Пит Сампрас является бывшей первой ракеткой мира и победителем 64 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе 14 турниров Большого шлема. Сампрас завершил профессиональную карьеру в 2003 году.

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Мы также писали, что Венус Уильямс прокомментировала прием "допинга" на корте в матче со Свитолиной: "Я пила кофе, представляете... Нет, вы подумайте только, я пила... кофе... Да, точно, пила. Какие же вы наблюдательные! Вас не проведешь".

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