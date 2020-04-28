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Главный красавчик мужского тура: Уильямс назвала имя игрока и рассказала о запрете отца

28 апреля, 12:08

Елена Павлова

Известная американская теннисистка рассказала, кого считает самым привлекательным

Известная американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, кого из игроков мужского тура считает самым привлекательным. Ранее мы сообщали, что "плохой парень" Уилл Смит сыграет отца сестер Уильямс.

"Когда я и моя сестра были помладше, мы думали, что Пит Сампрас очень привлекателен. Это было в 1990 году или около того. Мой отец говорил: "Вы не должны думать о парнях". Было грустно, но мы отвечали: "Хорошо, папа". Поэтому с тех пор я научилась не обращать внимание на парней из ATP-тура. Но Сампрас по-прежнему хорош", — цитирует Винус Уильямс Tennis World USA.

Читайте также: В этот день 21 год назад в финале теннисного турнира впервые сыграли сестры – как рубились Серена и Венус

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Напомним, что 48-летний американец Пит Сампрас является бывшей первой ракеткой мира и победителем 64 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе 14 турниров Большого шлема. Сампрас завершил профессиональную карьеру в 2003 году.

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Мы также писали, что Венус Уильямс прокомментировала прием "допинга" на корте в матче со Свитолиной: "Я пила кофе, представляете... Нет, вы подумайте только, я пила... кофе... Да, точно, пила. Какие же вы наблюдательные! Вас не проведешь".

Смотрите также, как Серена Уильямс пьет коньяк

Серена Уильямс пьет коньяк Видео: Instagram

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теннисист красавчик Венус Уильямс Пит Сампрас

Источник: Tennis World USA

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