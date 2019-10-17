И ради этого стоило ехать в Москву? Свитолина сенсационно вылетела с Кубка Кремля

Уже в своем первом матче на турнире в столице РФ лучшая украинская теннисистка зачехлила ракетку

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в первом же матче на Кубке Кремля с призовым фондом 1 032 000 долларов сенсационно проиграла 42-й ракетке мира россиянке Веронике Кудерметовой. Матч, продолжавшийся 1 час 59 минут, завершился со счетом 6:2, 1:6, 7:5 в пользу Кудерметовой. Ранее украинка Ястремская вылетела с Кубка Кремля, проиграв бельгийке.

В матче 1/8 финала против Кудерметовой, с которой Свитолина до сих пор ни разу не встречалась, занимающая четвертую строчку в рейтинге WTA украинка исполнила четыре эйса, которые, впрочем, затмила шестью двойными ошибками. Также на счету Элины в этом матче – четыре брейка.

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Вероника Кудерметова. Фото – Twitter

Что касается 22-летней Кудерметовой, то в поединке против Свитолиной она восемь раз подала навылет, совершила лишь одну двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

Напомним, перед стартом на Кубке Кремля Свитолина восхитилась столицей РФ. "Для меня любой большой турнир всегда очень важен... Когда я в последний раз была в Москве, все было по-другому. Сейчас город расцвел", – сказала украинка.

Добавим, что не так давно была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру.25-летняя одесситка перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов.

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