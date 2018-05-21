Илья Марченко проиграл в квалификации "Ролан Гаррос"

Сегодня стартовала квалификация второго в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Франции. Увы, у нас сразу же потеря. Илья Марченко в двух сетах уступил боливийцу Уго Делльену – 4:6, 2:6.

Надо сказать, что для Марченко это был первый матч в нынешнем году после перенесенной зимой операции на плече.

Сегодня также на "Ролан Гаррос" свой матч сыграет Сергей Стаховский, который в первом матче отбора встретится с белорусом Егором Герасимовым.

Ранее мы писали, что лучший теннисист мира Рафаэль Надаль вышел на четвертое место в истории по количеству завоеванных трофеев.

У Надаля 78 титулов. Первое место у американца Джимми Коннорса (109), за ним следом расположился швейцарец Роджер Федерер (97), замыкает первую тройку чех Иван Лендл (94).

Напомним, что в женском турнире в Риме Элина Свитолина в финале обыграла первую ракетку мира Симону Халеп. Румынка проиграла первый сет "под ноль", счет матча – 6:0, 6:4 в пользу украинской теннисистки.

Интересно, что Элина в ожидании старта турнира посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом". Свитолина встретилась с легендой римского футбола Франческо Тотти и получила в подарок от "Императора" именную футболку.