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Испанский директор Кубка Дэвиса придумал челлендж с теннисной ракеткой и туалетной бумагой

18 марта, 00:04

Вадим Авдасев

Гало Бланко своеобразно решил поддержать людей в период коронавируса

Спортсмены продолжают находить себе невероятные занятия во времена отмены соревнований из-за пандемии коронавируса. Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления.

Мы писали, что футболист "Ливерпуля" решил покосить траву необычным способом. Еще один вид развлечений предложил турнирный директор Кубка Дэвиса Гало Бланко. Ныне 43-летний испанец в свое время был неплохим теннисистом. Теперь он взял в руки ракетку и стал ее ребром набивать... рулон туалетной бумаги. Как известно, жители многих европейских городов сейчас ею активно запасаются.

Свое занятие Бланко назвал челленджем 20 касаний и снабдил его хештегом #StayHome – "останься дома". Почему-то эстафету Гало передал россиянину Андрею Рублеву. Узнайте, как еще люди разнообразят свою жизнь теннисом и туалетной бумагой во время карантина.

Читайте, как футболисты "Севильи" и "Бетиса" собрали на виртуальный матч 60 тысяч зрителей.

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