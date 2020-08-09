Українська
$ 27,68
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Игрокам предлагают отказаться от претензий к US Open в случае заражения коронавирусом и даже смерти

9 августа, 20:33

Елена Павлова Елена Павлова

Первый турнир Большого шлема после карантина состоится с 31 августа по 13 сентября

В теннисной среде назревает новый скандал. В социальных сетях появились фрагменты документа, который должны будут подписать игроки для участия в Открытом чемпионате США. Напомним, что первый турнир Большого шлема после карантина состоится с 31 августа по 13 сентября, но первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от поездки на US Open в 2020 году.

Реклама

Среди ряда условий в документе есть пункт об отказе от всех претензий по страховке в случае заражения коронавирусом. Даже в случае смерти спортсмена. При этом у теннисистов есть страховка ATP и WTA-туров, но, если они подпишут этот документ, все действующие страховые соглашения могут быть аннулированы.

Читайте также: "Мое сердце не велит мне лететь в Нью-Йорк": звездный Надаль отказался от защиты титула в США

Напомним, что из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа в итальянском Палермо. Но украинская теннисистка обидно упустила путевку в полуфинал на турнире в Италии.

Также мы сообщали, что Свитолина не сможет выиграть Итоговый турнир-2020. WTA отменила все соревнования в Китае до конца 2020 года из-за коронавируса.

Реклама

Смотрите, как в феврале Ястремская играла на турнире Большого шлема

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

договор страховка US Open коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

О вредном влиянии соцсетей на организм: теннисистка Свитолина повредила шею под музыку из TikTok
О вредном влиянии соцсетей на организм: теннисистка Свитолина повредила шею под музыку из TikTokТеннис
Свитолина рассказала, кто заманил ее на яхту, откуда она завалила Сеть эротическими фото
Свитолина рассказала, кто заманил ее на яхту, откуда она завалила Сеть эротическими фотоТеннис
Одна украинская теннисистка снялась с турнира WTA в Италии, другая узнала имя первой соперницы
Одна украинская теннисистка снялась с турнира WTA в Италии, другая узнала имя первой соперницыТеннис
Теннисистки массово снимаются с турнира, где зафиксировали один случай заражения коронавирусом
Теннисистки массово снимаются с турнира, где зафиксировали один случай заражения коронавирусомТеннис
"Мое сердце не велит мне лететь в Нью-Йорк": звездный Надаль отказался от защиты титула в СШАТеннис
Намечается битва красоток: украинская теннисистка на турнире WTA сыграет с очаровательной итальянкой
Намечается битва красоток: украинская теннисистка на турнире WTA сыграет с очаровательной итальянкойТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять