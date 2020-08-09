Игрокам предлагают отказаться от претензий к US Open в случае заражения коронавирусом и даже смерти

Первый турнир Большого шлема после карантина состоится с 31 августа по 13 сентября

В теннисной среде назревает новый скандал. В социальных сетях появились фрагменты документа, который должны будут подписать игроки для участия в Открытом чемпионате США. Напомним, что первый турнир Большого шлема после карантина состоится с 31 августа по 13 сентября, но первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от поездки на US Open в 2020 году.

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Среди ряда условий в документе есть пункт об отказе от всех претензий по страховке в случае заражения коронавирусом. Даже в случае смерти спортсмена. При этом у теннисистов есть страховка ATP и WTA-туров, но, если они подпишут этот документ, все действующие страховые соглашения могут быть аннулированы.

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Напомним, что из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа в итальянском Палермо. Но украинская теннисистка обидно упустила путевку в полуфинал на турнире в Италии.

Также мы сообщали, что Свитолина не сможет выиграть Итоговый турнир-2020. WTA отменила все соревнования в Китае до конца 2020 года из-за коронавируса.

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