Первая ракетка Украины готова возглавить и мировой рейтинг, но танцевать не собирается

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что уже готова стать номер один и в мире, а также выиграть в 2020 году свой первый турнир "Большого Шлема". Ранее мы сообщали,что Свитолина возвращается на родину с благородной миссией.

"В следующем сезоне у меня есть все возможности для достижения цели стать первой ракеткой мира, – говорит Элина. – Я уже достаточно много времени провела в туре и набралась опыта. Теперь все зависит от выполнения задач, плана игры на каждый матч и моей готовности. Для меня еще очень важно всегда быть психологически в форме, готовой бороться за каждый матч со свежими силами. Так как в теннисе игровой сезон является одним из самых длинных в спорте, довольно-таки тяжело этого достичь.



У меня грандиозные планы на 2020 год, но больше всего мне хотелось бы победить на турнире Большого шлема. Но самое главное сейчас ― восстановить здоровье, чтобы не беспокоила боль в колене. Когда я чувствую себя здоровой, могу добиваться высоких достижений".

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А вот к участию в телешоу, в частности танцевальных, теннисистка не готова:

"Идея участия в "Танцях з зірками" мне не совсем интересна. Мне больше нравится смотреть. Это очень большой труд, поэтому участвовать в таком представлении весьма тяжело. Будучи действующей спортсменкой, я предпочитаю более спокойные мероприятия, где нет серьезных физических нагрузок. Возможно, в дальнейшем, когда я завершу спортивную карьеру, мне захочется поучаствовать в подобного рода шоу, но это будет совершенно другой этап в моей жизни".

Мы также рассказывали, что закончив сезон, Свитолина посвятила некоторое время личной жизни, съездив со своим парнем Гаэлем Монфисом в Лондон на Итоговый чемпионат АТР, где он был запасным. Теперь же в Украине она хочет заняться благотворительностью.

К слову, Свитолина стала самой популярной теннисисткой среди китайских болельщиков.

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