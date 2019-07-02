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Катерина Козлова проиграла на Уимблдоне "лаки-лузеру"

2 июля, 15:59

Украинская теннисистка в двух сетах уступила Лорен Дэвис

Козлова покидает турнир
Козлова покидает турнир. Фото: AFP

Не смогла долго продержаться на Уимблдоне Катерина Козлова. Наша теннисистка вылетела уже после первого раунда. Козлова встречалась с американской Лорен Дэвис, которая стартовала на Уимблдоне в квалификации и в итоге попала в основу как "лаки-лузер". Чуть больше часа продолжался поединок, в котором Дэвис отпраздновала победу в двух сетах – 6:3, 6:2.

Вчера стартовый круг турнира "Большого шлема" преодолели наши Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Интересно, что после поединка Элины с Дарьей Гавриловой платье, в котором Свитолина выступает на Уимблдоне, раскритиковали. "Это несправедливо по отношению к дизайнерам", – возмутилась украинка.

Напомним, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Серены Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.

Кстати, организаторы Уимблдона отменили обращение к теннисисткам "миссис" и "мисс". Они считают в современном мира эти обращения – не корректны. Ранее аналогичным образом поступили и на Ролан Гаррос. 

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Тег теннис, Уимблдон, Большой шлем, Катерина Козлова

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Сегодня|Спорт

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