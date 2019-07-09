Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

В восьмерку лучших теннисисток вошла представительница Украины Элина Свитолина

Впервые в истории представитель Украины пробился в четвертьфинал теннисного турнира Уимблдон. Исторического достижения добилась наша лучшая теннисистка Элина Свитолина. Вместе с ней до этой стадии дошли Элисон Риске (США), Серена Уильямс (США), Барбора Стрыцова (Чехия), Йоханна Конта (Великобритания), Каролина Мухова (Чехия), Симона Халеп (Румыния) и Чжан Шуай (Китай).

Ранее никому из украинцев не удавалось достичь четвертьфинала Уимблдона в одиночном разряде. Добавим, что для Элины это пятый четвертьфинал на турнирах "Большого Шлема" (2015, 2017 – Ролан Гаррос, 2018, 2019 – Australian Open, 2019 – Уимблдон).

Четвертьфинальные матчи стартуют уже 9 июля, а победительница турнира определится в финальном матче, который состоится на главном корте Уимблдонского турнира 13 июля. Пока теннисистки будут определять сильнейшую на корте, предлагаем вам выбрать, кто же из них самая красивая. Голосовать можно сразу за несколько вариантов.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.

Также мы сообщали, что в четверг на Уимблдоне-2019 грянула, пожалуй, главная пока что сенсация турнира. Американкая лаки-лузер Лорен Дэвис, ранее в двух сетах одолевшая украинку Катерину Козлову, во втором круге соревнований разделалась с действующей победительницей Уимблдона немкой Ангелик Кербер. Поединок продолжался 1 час 57 минут и завершился победой 25-летней американки со счетом 2:6, 6:2, 6:1. Эта победа выглядит еще более сенсационной, если учесть, что Лорен Дэвис играла с травмой – по ходу матча ей оказывали медпомощь. А когда американку обмотали бинтами, она стала похожей на "мумию".

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