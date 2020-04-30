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Коронавирус рушит планы: US Open могут провести в конце года

30 апреля, 22:31

Максим Перепелица

Чемпионат должен был состояться с 24 августа по 13 сентября

Организаторы Открытого чемпионата США рассматривают возможность переноса турнира на конец 2020 года. Проведение US Open запланировано на период с 24 августа по 13 сентября. Ранее все женские и мужские турниры были приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

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По последним данным в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заболевания COVID-19. Более 230 тысяч человек умерли, более одного миллиона – выздоровели.

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Отметим, что турнир в Индиан-Уэллс стал первым, который в этом году не состоялся из-за коронавируса. US Open должен стартовать 24 августа. Напомним, пока что официально все теннисные турниры мира отменены до 13 июля.

Добавим, что впервые за 75 лет был отменен Уимблдон. Уимблдонский теннисный турнир отменен впервые с 1945 года. 134-й Уимблдонский турнир должен был пройти с 29 июня по 12 июля.

В США выделили 500 миллиардов на борьбу с коронавирусом:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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теннис US Open коронавирус

Источник: РИА Новости

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