Козлова прошла в следующий раунд квалификации турнира в Ухане

Катерина Козлова / Фото: AFP

Катерина Козлова успешно преодолела первый раунд квалификации турнира WTA в китайском Ухане. Ранее мы писали, что Козлова уступила Чжан Шуай в 1/16 финала турнира в Гуанчжоу.

Соперницей четвертой ракетки Украины стала американка Сачия Викери, которую Козлова обыграла в трех сетах за 2 часа и 19 минут. За выход в основную сетку Катерина поспорит со шведской теннисисткой Ребеккой Петерсон.

Также в этом турнире, с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов, будут играть три первых ракетки Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

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Как мы сообщали накануне, Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисистке. Элина не смогла сдержать смех, когда ей назвали никнейм, придуманный фанатами из Поднебесной. Оказалось, что в переводе на русский он звучит как "пекинская капуста".

Также сообщалось, что самую красивую теннисистку мира на 40 тысяч долларов облапошил "брат"-кокаинист Шломо. В Калифорнии задержали мошенника, который два месяца жил в отеле за счет знаменитой канадки Эжени Бушар.

Напомним, что Элина Свитолина в этом месяце впервые в карьере дошла до полуфинала US Open:

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