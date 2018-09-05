Леся Цуренко назвала причину поражения в четвертьфинале US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису от японки Наоми Осаки (1:6, 1:6).

"Ненавижу такие матчи. Мне было плохо, я проснулась с вирусной инфекцией. Не хотелось сниматься, ведь это четвертьфинал турнира "Большого шлема". Но нужно отдать должное Осаке, она сыграла хорошо", – призналась Цуренко.

В матче четвертого круга с чешкой Маркетой Вондроушовой (6:7, 7:5, 6:2) Цуренко испытывала проблемы со здоровьем. Украинке становилось плохо из-за жары.

После этой встрече Маркета обвинила Лесю в симуляции. Мол, украинка жаловалась весь поединок на плохое самочувствие, однако уверенно чувствовала себя в игре.

"Она просто притворялась, – выдала Маркета. – Она нормально играла. Это было просто представление. Ей около 30. Зачем так поступать?".

"Я не притворялась, к сожалению, – ответила Цуренко. – Не знаю, почему она так сказала. Я играла плохо, допускала кучу ужасных ошибок".

Напомним, что сегодня в полуфинал Открытого чемпионата США вышла Серена Уильямс.