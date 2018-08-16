Леся Цуренко впервые за три года обыграла теннисистку из ТОП-10 мирового рейтинга

Сегодня, 09:31

Украинка оказалась сильнее действующей победительницы турнира в Цинциннати

Леся Цуренко. Фото AFP
Леся Цуренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий раунд турнира WTA Premier 5 в Цинциннати, США. В матче второго раунда украинка за 2 часа обыграла действующую чемпионку турнира экс-первую ракетку мира и двукратную победительницу турниров "Большого Шлема" испанку Гарбинье Мугурусу (7): 2:6, 6:4, 6:4.

Это первая с 2015 года победа Леси над теннисисткой топ-10 и шестая – в карьере. Интересно, что этой победой Цуренко выбила свою оппонентку из первой десятки: Мугуруса потеряет прошлогодние очки за выигранный в 2017 году титул и окажется на 12-й позиции.

Цуренко уступала в решающей партии 1:4, но сумела выиграть 5 геймов подряд.

Следующей соперницей Леси станет россиянка Екатерина Макарова. Это будет четвертая очная встреча между теннисистками. Российская теннисистка пока лидирует 2:1, но последнюю личную встречу выиграла украинка – в первом раунде Ролан Гаррос-2017.

Напомним, что на этой неделе Элина Свитолина покинула топ-5 мирового рейтинга и опустилась на седьмую строчку. На прошлой неделе она не смогла защитить титул на турнире в Монреале.

Также мы писали, что Рафаэль Надаль в 14 раз подряд отобрался на итоговый турнир года. При этом испанец еще ни разу не побеждал в нем.

Добавим, что лучший теннисист Украины перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт. Проблемы с кистью Долгополов испытывал с января, но пытался вылечить без хирургического вмешательства.
теннис, Леся Цуренко, Гарбинье Мугуруса

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Источник:

tennisua.org

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