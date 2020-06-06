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Лучший теннисист мира выдал секретную информацию о проведении Открытого чемпионата США

6 июня, 13:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Новак Джокович недоволен условиями, которые предлагают организаторы US Open

Профессиональные теннисные турниры АТР и WTA пока что стоят на паузе до середины лета, хотя отдельные страны проводят национальные соревнования. А ближайшим турниром "Большого шлема" должен стать Открытый чемпионат США в конце августа. Правда, US Open могут перенести из Нью-Йорка в Калифорнию.

В прессу начала просачиваться информация о соревновании в Нью-Йорке. В частности первая ракетка планеты, Новак Джокович раскрыл некоторые моменты организации турнира. А недавно мама Джоковича рассказала, когда он завершит карьеру. Слова серба приводит издание Blic:

"У меня был телефонный разговор с лидерами тенниса, в котором мы говорили о продолжении сезона, в основном о US Open. Открытый чемпионат США должен стартовать в конце августа, но пока есть неопределенность. Условия, которые нам хотят предложить, действительно чрезвычайные. Я знаю, что не должен об этом говорить, но все же… Нам нужно будет находиться в отелях, которые расположены возле аэропорта, проходить тесты на коронавирус два-три раза в неделю. Нельзя будет, скажем, побывать на Манхэттене.

Ко всему прочему, в самом комплексе нас сможет сопровождать всего один человек, и это просто невозможно. Нужно учитывать, что у нас есть тренеры, физиотерапевты – они нам нужны. Все кажется очень сложным. Я с пониманием отношусь ко всем ограничениям, потому что есть финансовые причины, есть существующие контракты, из-за чего организаторы будут стараться провести этот турнир. Посмотрим, как все получится".

Ранее Джокович грозил завершить карьеру, если его заставят делать прививку от коронавируса.

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