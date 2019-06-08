Многострадальный полуфинал Ролан Гаррос доиграли: Тим пробился в финал

Доминик Тим победил Новака Джоковича в матче, который прерывали четыре раза. В финале австриец сыграет с Рафаэлем Надалем

Доминик Тим сыграет в финале Ролан Гаррос. Фото: AFP

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финал Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале Ролан Гаррос Тим, четверый номер посева, в пяти сетах обыграл представителя Сербии Новака Джоковича, первого сеяного. Встреча, продолжавшаяся в общей сложности 4 часа 19 минут на протяжении двух дней (7 июня матч был прерван из-за плохих погодных условий), завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 в пользу Тима. Счет по личным встречам между Джоковичем и Тимом стал 7-3 в пользу серба.

В финале Ролан Гаррос Тим сыграет с действующим победителем турнира испанцем Рафаэлем Надалем. В 2018 году Надаль обыграл в финале как раз Тима.

В этом году Тим попал в скандальную историю на Ролан Гаррос. Во время одной из пресс-конференций организаторы попросили его перейти в зал поменьше, поскольку большой зал решили отдать Серене Уильямс.

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Интересно, что после нескольких остановок матча в пятницу, в субботу встреча продолжилась, но при счете 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 4:1 в пользу Тима в очередной раз была прервана.

Ранее сегодня стало известно, что первая ракетка Украины Элина Свитолина расходится с французом Гаэлем Монфисом после шести месяцев отношений.

Напомним, что в прошлом сезоне Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат теннисисток:

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