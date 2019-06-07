Корт на Ролан Гапррос накрыли огромным "покрывалом": матч Джокович – Тим прерван

Поединок Новака Джоковича и Доминика Тима прерван из-за дождя, а соперник Надаля по финалу определится в субботу

Матч Джокович - Тим не был доигран в пятницу. Фото: AFP

Полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису между сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом прерван до субботы из-за дождя. Встреча между первой ракеткой турнира Джоковичем и Тимом (четвертый номер посева) была остановлена. За время, что теннисисты успели провести на корте, они выиграли по одному сету.

Тим выиграл первую партию со счетом 6:2, во второй победил Джокович 6:3, а счет в третьем на момент остановки игры был 3:1 в пользу австрийца. Матч до этого дважды прерывался из-за непогоды.

Ранее в финал "Ролан Гаррос" вышел испанец Рафаэль Надаль, который оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера. поединок прошел в пятницу и завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Напомним, что определились финалистки Ролан Гаррос в женском разряде – титулы разыграют 23-летняя австралийка Эшли Барти и 19-летняя чешка Маркета Вондроушова.

Ранее мы писали, что 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах".

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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