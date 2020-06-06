"Моя бабушка влюбила Гаэля в украинский борщ": наша теннисистка – о развитии отношений с французом

Свитолина познакомилась с родителями Монфиса и практикуется с ними во французском языке

Пока теннисный сезон стоит на паузе, у спортсменов появляется больше свободного времени. Так лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина очень часто пишет в соцсетях. Например, вчера Свитолина показала пикантное фото из Монако. Также девушка порой дает интервью.

На днях одесситка поделилась с модным журналом Vogue рассказом о развитии отношений с французом Гаэлем Монфисом. Хотя недавно Свитолина осталась без Монфиса из-за конфликта интересов. Оказывается, теннисисты уже вовсю общаются с родственниками друг друга. В частности Элина рассказала:

"Гаэль уже был в Украине, где познакомился с моей бабушкой, которая влюбила его в украинский борщ. С родителями он был знаком раньше, так как иногда они приезжают ко мне на турниры. Мне было важно, чтобы бабушка, одна из самых важных людей в моей жизни, увидела его. С семьей Гаэля я тоже знакома. Кстати, с его родственниками я практикую свой французский, так как дома мы в основном общаемся по-английски.



В этом году у меня две важные цели: укрепить здоровье и развивать благотворительный фонд. Без первого не будет ничего, а от меня зависит очень много людей. Второй – отдушина и воплощение моего огромного желания сделать этот мир лучше".

Тем временем Свитолина готовится к первому турниру после карантина: "Успела потренироваться с Монфисом и Вавринкой".

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