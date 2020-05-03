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"Мы не знаем, какие будут последствия": первая ракетка Украины – о вакцине от коронавируса

3 мая, 18:24

Олег Люлька

Лучший теннисист страны Сергей Стаховский высказался о теории заговора в ситуации с пандемией

Лучший теннисист нашей страны Сергей Стаховский, ранее попросивший Илона Маска помочь Украине в борьбе с COVID-19, высказал мнение относительно вакцины от коронавируса.

"Теории заговора вокруг вакцины? Если честно, я далек от всего этого. Считаю, в таком масштабе теории заговора просто не может быть, – заявил Сергей Стаховский во время прямого эфира в Instagram. – Опасения относительно прививок имеют место в наших фантазиях, потому что вопрос в том, что мы не знаем, какие будут последствия через 10 лет. Насколько я понимаю, сейчас вакцина проходит ускоренные тестирования, все делается в экстренном порядке. Врачи хотят разработать ее за шесть месяцев, без тестов на людях и животных. Но, если не ошибаюсь, исследования должны продолжаться 3-6 лет".

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: Instagram

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Ранеелучший теннисист мира пригрозил завершить карьеру, если его заставят делать прививку от коронавируса. Знаменитый серб Новак Джокович выступает против вакцинации.

Смотрите сюжет о карьере Сергея Стаховского

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теннис вакцина Сергей Стаховский коронавирус

Источник: isport.ua

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