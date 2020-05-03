"Мы не знаем, какие будут последствия": первая ракетка Украины – о вакцине от коронавируса

Лучший теннисист нашей страны Сергей Стаховский, ранее попросивший Илона Маска помочь Украине в борьбе с COVID-19, высказал мнение относительно вакцины от коронавируса.

"Теории заговора вокруг вакцины? Если честно, я далек от всего этого. Считаю, в таком масштабе теории заговора просто не может быть, – заявил Сергей Стаховский во время прямого эфира в Instagram. – Опасения относительно прививок имеют место в наших фантазиях, потому что вопрос в том, что мы не знаем, какие будут последствия через 10 лет. Насколько я понимаю, сейчас вакцина проходит ускоренные тестирования, все делается в экстренном порядке. Врачи хотят разработать ее за шесть месяцев, без тестов на людях и животных. Но, если не ошибаюсь, исследования должны продолжаться 3-6 лет".