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На Уимблдоне осталась только одна из сестер Киченок

6 июля, 19:06

Надежда Киченок продолжает борьбу в смешанном и парном турнирах

Надежда и Людмила Киченок
Надежда и Людмила Киченок. Фото: AFP

Сегодня на корты Уимблдонского турнира в Лондоне вышли сразу две сестры Киченок. Надежда, выступающая в миксте с Айсам Куреши из Пакистана, вышла во второй раунд соревнований. В стартовом матче пакистано-украинский дуэт за 1 час 11 минут обыграл мексикано-китайскую пару Гонсалес/Хань – 7:6(2), 6:4. Их следующими соперниками станет новозеландско-словенская пара Винас/Среботник, посеянная под 10 номером.

Напомним, что Надежда Киченок продолжает борьбу в парном разряде, где она в дуэте с Абигайль Спирс уже вышла в третий раунд.

А вот Людмила не смогла преодолеть второй круг соревнований в парном разряде, где она выступала вместе с американкой Рэйчал Эйтаво. В матче второго круга американо-украинский дуэт за 1 час 45 минут уступил немецкой паре Фридзам/Зигмунд – 6:2, 4:6, 0:6.

Также вчера Даяна Ястремская пробилась в четвертый раунд Уимблдона и установила новый возрастной рекорд. Следующей соперницей Ястремской станет Чжан Шуай из Китая. Ястремская стала самой юной украинкой, пробившейся в четвертый раунд супертурнира в Лондоне в одиночном разряде.

Ране мы сообщали, что Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона. В трех сетах украинская теннисистка обыграла Саккари из Греции. Она повторила личное достижение 2017 года.

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Тег теннис, Уимблдон, Людмила Киченок, Надежда Киченок

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Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

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