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Надаль и Федерер пожертвовали более 100 тысяч долларов на борьбу с последствиями пожаров в Австралии

15 января, 17:13

Теннисисты сыграли благотворительный матч

Федерер и Надаль

Федерер и Надаль / Фото: Reuters

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Сегодня, 15 января, состоялся благотворительный теннисный матч Rally for Relief, главной целью которого стал сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в Австралии.

Читайте также: на Australian Open матчи украинок перенесены, но все рады – в Мельбурне пошел сильный дождь

Отмечается, что первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что он вместе со швейцарцем Роджером Федерером совместно пожертвуют на борьбу с последствиями пожаров около 170 тысяч долларов.

Напомним, к этой благотворительной акции присоединились и другие спортсмены. В частности, серб Новак Джокович и россиянка Мария Шарапова выделили по 25 тысяч долларов, а австралиец Ник Кирьос, чешка Каролина Плишкова и американка Кори Гауфф отдавали по 200 долларов за каждый эйс.

Ранее мы рассказывали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина также пожаловалась в соцсетях на плохой воздух. Украинская теннисистка встревожена серьезной загрязненностью воздуха в Мельбурне.

Смотрите, как Свитолина обыгрывала вторую ракетку мира – чешку Каролину Плишкову

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теннис Рафаэль Надаль Роджер Федерер

Источник: Сегодня|Спорт

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