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Нас ждет украинское дерби на US Open: Ястремская vs Свитолина

29 августа, 19:53

Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира "Большого шлема"

Даяна Ястремская на US Open

Даяна Ястремская на US Open / Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису. Во втором раунде украинка без особого труда прошла шведскую соперницу Ребекку Петерсон, выиграв в двух сетах – 6:4, 6:1.

Матч продлился 1 час и 17 минут. За это время украинка 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. В свою очередь, шведка сделала 1 эйс, совершила 5 "двойных" и выиграла 1 гейм на приеме.

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Следующей соперницей Ястремской станет украинка Элина Свитолина. Лучшая теннисистка Украины Свитолина ранее обыграла Винус Уильямс - 6:4, 6:4.

Также сообщалось, что с US Open снялась Леся Цуренко. Наша теннисистка не смогла выйти на матч первого круга из-за травмы руки.

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Как мы сообщали ранее, Марии Шараповой досталось не только от Серены Уильямс, но и от ее мужа. Супруг Серены Алексис Оганян присутствовал на проигранном россиянкой поединке в футболке с аббревиатурой DARE – программы антинаркотического воспитания учащихся в США. Болельщики усмотрели в этом намек на допинговое прошлое россиянки.

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Источник: Сегодня|Спорт

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