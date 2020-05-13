Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

"Наверное, про бывшего": звезда украинского тенниса записала свою первую песню

13 мая, 10:31

Олег Люлька

"В мечтах, где были мы с ним, осталась я одна", - поет вторая ракетка Украины Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская записала свой первый трек. Дебютная песня 19-летней теннисистки из Одессы называется "Тысячи меня". Средства, собранные с ее продаж и прослушиваний, будут направлены в благотворительный фонд спортсменки.

Читайте также: Чтобы не растолстеть на карантине: звездная теннисистка Свитолина запустила кулинарный блог

"Вокруг тысячи мыслей, в них тысячи меня. В мечтах, где были мы с ним, осталась я одна", – поет Даяна Ястремская. "Милая очень – и девушка, и песня. Наверное, про бывшего", – пишут в комментариях под видео поклонники

Реклама

Ранее Ястремская в мультике показала, как бороться с коронавирусом. Теннисистка убеждает людей оставаться по возможности дома, а на улице соблюдать дистанцию и носить маску.

Читайте также: "Господи, это какой-то трэш": звезда украинского тенниса Ястремская срочно покинула США из-за коронавируса

Отметим, что Даяна Ястремская в этом году выиграла восемь матчей и уступила в пяти, успев заработать до остановки турниров из-за пандемии 241 тысячу долларов. Наивысшим ее местом в мировом рейтинге было 21-е, а общая сумма призовых за карьеру составляет более $1,8 млн.

Смотрите, как Ястремская побеждала в Катаре в феврале

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис песня теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантинеФутбол
Пикник на балконе, горшок Ризатдиновой и первая тренировка Лунина: соцсети звезд спорта в День матери
Пикник на балконе, горшок Ризатдиновой и первая тренировка Лунина: соцсети звезд спорта в День материДругие
"Если бы Ломаченко и Усик были адекватными...": украинский теннисист высказал свое мнение о боксерахБокс
"Мы не знаем, какие будут последствия": первая ракетка Украины – о вакцине от коронавирусаТеннис
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляция
Коронавирус или спорт: кто побеждает? Онлайн-трансляцияДругие
Подкопаева в городе-призраке, а Ризатдинова в майке готова к лету: личная жизнь звезд спорта в соцсетях
Подкопаева в городе-призраке, а Ризатдинова в майке готова к лету: личная жизнь звезд спорта в соцсетяхДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...