"Наверное, про бывшего": звезда украинского тенниса записала свою первую песню

"В мечтах, где были мы с ним, осталась я одна", - поет вторая ракетка Украины Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская записала свой первый трек. Дебютная песня 19-летней теннисистки из Одессы называется "Тысячи меня". Средства, собранные с ее продаж и прослушиваний, будут направлены в благотворительный фонд спортсменки.

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"Вокруг тысячи мыслей, в них тысячи меня. В мечтах, где были мы с ним, осталась я одна", – поет Даяна Ястремская. "Милая очень – и девушка, и песня. Наверное, про бывшего", – пишут в комментариях под видео поклонники

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Ранее Ястремская в мультике показала, как бороться с коронавирусом. Теннисистка убеждает людей оставаться по возможности дома, а на улице соблюдать дистанцию и носить маску.

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Отметим, что Даяна Ястремская в этом году выиграла восемь матчей и уступила в пяти, успев заработать до остановки турниров из-за пандемии 241 тысячу долларов. Наивысшим ее местом в мировом рейтинге было 21-е, а общая сумма призовых за карьеру составляет более $1,8 млн.

Смотрите, как Ястремская побеждала в Катаре в феврале

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