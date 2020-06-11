Обменяли ракетки на бутсы: как лучшие теннисисты мира играли в футбол под командованием Джоковича

Во время празднования одного из голов Новак даже снял футболку

За несколько дней до старта выставочного теннисного турнира Adria Tour, который организовывает первая ракетка мира серб Новак Джокович, ведущие игроки мужского тура провели товарищеский футбольный матч. Ранее лучший теннисист мира выдал секретную информацию о проведении Открытого чемпионата США.

Помимо самого Джоковича, участником полноценной футбольной встречи стали №3 рейтинга ATP австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев, болгарин Григор Димитров, боснийский теннисист и киноактер Дамир Джумхур, серб Виктор Троицки.

Автором одного из голов стал Димитров, а во время его празднования Новак, подражая некоторым футболистам, снял футболку, за что тут же получил от арбитра желтую карточку.

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Adria Tour Official

Джокович является большим любителем футбола, часто участвует в благотворительных матчах, а на свой 33 день рождения 22 мая получил именную футболку от итальянского "Милана".

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Отметим, что свое участие в соревнованиях Adria Tour также подтвердили хорваты Борна Чорич и Марин Чилич, а также серб Виктор Троицки. Матчи будут проходить в Сербии, Албании, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине. Тогда как официальные турниры приостановлены с середины марта и не возобновятся до августа из-за пандемии коронавируса.

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Но мы уже сообщали, что теннис вернется в Чарлстоне и Палермо – в интернет попал женский календарь на остаток сезона-2020.

Смотрите, как теннисист Новак Джокович тренируется дома

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