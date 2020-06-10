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Теннис вернется в Чарлстоне и Палермо: в Интернет попал женский календарь на остаток сезона-2020

10 июня, 15:57

Елена Павлова Елена Павлова

В расписании стоит два старта из серии Большого шлема

В Интернет попал предварительный вариант календаря WTA на оставшуюся часть сезона-2020, который пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса. Раcписание появился в Twitter бывшей первой ракетки мира россиянина Евгения Кафельникова. Ранее мы сообщали, что самый высокооплачиваемый спортсмен мира – вне игры до следующего года.

Согласно этому варианту календаря, девушки начнут 3 августа турнирами в Чарльстоне и Палермо, а завершат в ноябре итоговыми соревнованиями в Китае. Из серии Большого шлема остались US Open, стартующий в последний день лета, и "Ролан Гаррос" – конце сентября.

Читайте также: Звезда мирового тенниса Свитолина уже режется в Монако и готовится к турниру в Германии

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Предварительный календарь WTA-2020 года

3 августа – Чарлстон, Палермо
10 августа – Вашингтон, Прага
17 августа – Цинциннати
24 августа – турнир будет объявлен позже
31 августа – US Open
14 сентября – Мадрид, Стамбул
21 сентября – Рим, Страсбур
28 сентября – Ролан Гаррос
5 октября – Сеул, Тяньцзинь
12 октября – Пекин
19 октября – Ухань, Наньчан
26 октября – Чжэнчжоу, Линц
2 ноября – ВТБ Кубок Кремля, Токио
9 ноября – Итоговый турнир
16 ноября – Малый итоговый турнир.

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Мы сообщали, что пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина начала тренироваться на корте, готовясь к возвращению большого тенниса. Пока что известно, что Свитолина сыграет в Берлине на выставочном турнире в середине июля.

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На данный момент 25-летняя одесситка проводит время в Монте-Карло, и на днях Свитолина показала вид из собственной квартиры в Монако.

Смотрите, как Элина Свитолина с победой стартовала на турнире в мексиканском Монтеррее, который потом выиграла

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возобновление календарь US Open WTA Евгений Кафельников Ролан Гаррос теннисисты

Источник: Чемпионат

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