Одолжила подачу Серены и форхенд самой Граф: прима украинского тенниса "грабит" чемпионок

Также Свитолина рассказала о своих шансах на победу на турнирах Большого Шлема

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые сыграла на турнире после после карантина и рассказала о своих шансах на победу на турнирах Большого Шлема. Напомним, что возвращение пятой ракетки мира из Одессы произошло на прошлой неделе на выставочном турнире в швейцарском городе Монтре.

Реклама

Читайте также: Украинская звезда тенниса засиделась на карантине и проиграла 123-й ракетке мира

"За последние годы мы видим, что у теннисисток были разные пути к победе. Кто-то выигрывал сразу же, как только заявлял о себе в туре. Другие терпеливо набирались опыта, чтобы наконец выиграть мэйджор, например, Симона Халеп и Каролин Возняцки. Разные пути также обусловлены разными стилями игры. Это дает мне надежду и энергию тяжело работать, чтобы однажды я смогла воспользоваться своим шансом. Ключевой момент для меня – это удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель. Это требует много усилий, как психологических, так и физических. Все должно сработать одновременно. И еще нужно добавить немного удачи", – цитирует Элину Tribune de Geneve.

Элина Свитолина/Фото NikeCourt

Также Свитолина призналась, что бы она позаимствовала из арсенала теннисных чемпионок:

"Однозначно, это бы была подача Серены Уильямс. И если у меня была бы возможность выбрать еще один удар, то я бы выбрала его из арсенала Штеффи Граф. Хотя я никогда и не видела ее игру вживую, но я бы выбрала ее форхенд, ее обратный кросс".

Реклама

Ранее украинская прима тенниса попала на обложку бизнес-журнала Forbes.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама