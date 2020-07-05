Украинская звезда тенниса засиделась на карантине и проиграла 123-й ракетке мира

Официальные турниры WTA и ATP вернутся на арены лишь к концу июля, а пока что теннисисты пытаются восстановить спортивную форму на местных соревнованиях. Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина впервые сыграла на турнире после карантина. В швейцарском городе Монтре дела у пятой ракетки планеты не задались.

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25-летняя одесситка на групповом этапе сражалась со скромными местными спортсменками, но неудачно. После поражения и победы в первый день в субботу Элина проиграла еще раз. На этот раз Свитолину в двух сетах разбила Виктория Голубич (6:3, 6:1), которая занимает лишь 123-е место в мировом рейтинге. Таким образом, украинка не вышла даже в полуфинал турнира, где считалась главной фавориткой.

Чуть позже, в середине июля, Свитолина сыграет на турнире со зрителями в Берлине. Пока же девушка будет тренироваться в поисках своей былой формы. Ведь в конце лета в Нью-Йорке начнется второй в этом году турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат США.

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