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"Он переступил черту": Джоковича разносят в пух и прах за "взрыв" коронавируса в теннисе

25 июня, 11:39

Олег Люлька Олег Люлька

Первого номера мирового теннисного рейтинга обвиняют в том, что он проявил неуважение ко всей планете

Аргентинский теннисист Гидо Пелья раскритиковал первого номера мирового рейтинга серба Новака Джоковича за организаию во время пандемии теннисного тура Adria Tour на Балканах, который обернулся вспышкой коронавируса. Напомним, заразился не только Джокович, но и другие участники соревнований – среди них болгарин Димитров, хорват Чорич, серб Троицки и его беременная супруга.

"Абсолютно неверно проводить турнир в условиях пандемии, – цитирует Гидо Пелью Tennis World USA. – Он играл со здоровьем людей – Новак просто переступил черту, проявил неуважение к миру тенниса и всей планете. Да, я хочу играть. Да, у меня нет банковского счета, как у Джоковича. Но нет, я не собираюсь рисковать своим здоровьем ради денег. Предпочитаю быть здоровым, но не зарабатывать, чем заразиться и провести два месяца в больнице"

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Новак Джокович

Новак Джокович / Фото: Reuters

Напомним, участники выставочного теннисного турнира, проходившего при зрителях и без соблюдения социальной дистанции, после первого этапа в Белграде устроили вечеринку с раздеванием в ночном клубе. Джокович, Зверев, Тим, Димитров и другие игроки беззаботно отплясывали и развлекались, напрочь позабыв о коронавирусе.

И хотя скандальный тур по Балканам затеял Новак Джокович, его отец Срджан взвалил всю вину за вспышку коронавируса на бывшего парня Марии Шараповой – болгарина Григора Димитрова. "Виноват Димитров, ведь он отказался тестироваться в Задаре. Он прилетел заболевшим, кто знает, где он заразился. Он нанес ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака", – заявил Срджан Джокович.

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Смотрите, как Джокович развлекался на карантине

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теннис Новак Джокович коронавирус Гидо Пелья

Источник: Tennis World USA

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