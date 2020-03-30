Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемии

Оказывается, отмена Уимблдона-2020, о которой должны объявить 1 апреля, не станет серьезным денежным ударом для организатора знаменитых соревнований – Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Как сообщает издание The Times, в этой компании заблаговременно позаботились о защите от финансовых потерь, застраховав свой турнир Большого шлема на случай пандемии. Правда, размер страховых выплат пока не разглашается.
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Накануне вице-президент Федерации тенниса Германии Дирк Хордорф сообщил, что организаторы Уимблдона сделают официальное заявление об отмене турнира в ближайшую среду, после экстренного собрания руководства. Таким образом, легендарные состязания, которые должны были бы состояться с 29 июня по 12 июля, будут отменены впервые с 1945 года.
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