Отомстила за Свитолину: молодая канадка сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира в финале US Open

Бьянка Андрееску / Фото: Instagram

В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США. Ранее Свитолина проиграла легендарной американке в полуфинале US Open.

В решающем поединке она одолела бывшую первую ракетку планеты американку Серену Уильямс (8) со счетом 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. По ходу третьего сета американка уступала 1:5, после чего сравняла счет, но в итоге все же уступила.

Для 19-ти летней канадки это первый в карьере триумф на мейджоре. До этого ее лучшим результатом был выход во второй круг на Australian Open (2019) и Ролан Гаррос (2019).

Напомним, что ранее на турнире Свитолина обыграла старшую сестру Серены Венус Уильямс, поэтому победа Уильямс-младшей в какой-то мере является семейным реваншем.

Как мы писали ранее, за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если бы она пробилась в финал, то могла получить 1 900 000 долларов призовых, но в этот раз не получилось.

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