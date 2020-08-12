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Паниковала и думала, что дочь задыхается: Серена Уильямс провела тяжелый матч и не могла сосредоточиться

12 августа, 20:43

Елена Павлова Елена Павлова

Девочка на трибуне ела виноград и кашляла

23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс в матче первого круга турнира в Лексингтоне против соотечественницы Бернарды Перы все время отвлекалась на свою дочь Олимпию, которая сидела на трибуне вместе с отцом Алексисом Оганяном. Теннисистка переживала, чтобы она не задохнулась. Ранее Серена Уильямс купила долю в футбольном клубе для 2-летней дочери.

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По словам Серены, в один из моментов игры она услышала, как дочь начала кашлять, и запаниковала, что та задыхается.

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"Я знаю, как кашляет мой ребенок. Она пила и ела виноград. В тот момент я сказала: "Боже, она его хорошо прожевывает? Хорошо жуй". Потом я сказала себе: "Серена, перестань туда смотреть". Я больше не смотрела в их сторону, но намекнула мужу, чтобы он убедился, что она тщательно жует. Ей нельзя кашлять, когда она ест виноград", — приводит слова Уильямс Baseline.

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Тем не менее Серена победила со счетом 4:6, 6:4, 6:1 и во втором круге встретится со своей сестрой Винус Уильямс.

Ранее мы также рассказывали романтичную историю любви легендарной теннисистки.

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Смотрите, как Серена Уильямс пьет коньяк

Серена Уильямс пьет коньяк Видео: Instagram

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