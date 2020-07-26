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Серена Уильямс купила долю в футбольном клубе для 2-летней дочери, а ее партнер – Натали Портман

26 июля, 00:12

Елена Павлова Елена Павлова

Также совладельцем команды станет актриса Ева Лонгория

23-кратная победительница турниров Большого шлема, американская теннисистка Серена Уильямс приобрела долю в новом клубе Национальной женской футбольной лиги – сообщает ESPN. Клуб будет базироваться в Лос-Анджелесе. Ранее мы рассказывали романтичную история любви легендарной теннисистки.

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Совладельцами команды станут супруг Серены Алексис Оганян и их двухлетняя дочь Олимпия. Родители девочки уже опубликовали в ее Instagram фото и подписали: "Гордая владелица".

INSTAGRAM

Также в группу инвесторов клуба вошла футболистка Миа Хэмм, актрисы Натали Портман, Ева Лонгория и еще ряд влиятельных предпринимателей и селебрити. Клуб сможет выступать в Национальной лиге, начиная с 2022 года. Название будет утверждено к концу 2020 года – пишет Sports Illustrated. Пилотный вариант – Angel City.

Серена Уильямс с дочерью

Серена Уильямс с дочерью / Фото: Instagram

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В текущем сезоне американка провела всего 10 матчей, в которых одержала 8 побед. В официальном рейтинге WTA 38-летняя спортсменка располагается на девятой строчке. На единственном "шлеме" 2020 года – открытом чемпионате Австралии – Уильямс-младшая пробилась в третий круг, где уступила китаянке Ван Цян.

Мы также сообщали, что Серена Уильямс показала очень обтягивающие штаны из ее новой коллекции.

Смотрите, как Серена Уильямс пьет коньяк

Серена Уильямс пьет коньяк Видео: Instagram

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дочь Натали Портман Серена Уильямс футбольная команда Ева Лонгория Алексис Оганян

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