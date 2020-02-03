Первая ракетка Украины за час выиграл квалификацию турнира во Франции с призовым фондом 600 000

Стаховский надеется, что матч с Тайванем все же состоится / Фото: AFP

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Первая ракетка Украины Сергей Стаховский выиграл квалификацию на Open Sud de France во Франции и выступит в основной сетке турнира ATP 250 с призовым фондом порядка 600 тысяч евро. Ранее мы писали, что Андрей Шевченко "изменил" футболу с теннисом и без вина, похоже, не обошлось.

В финале квалификации Стаховский переиграл сербского теннисистка Данило Петровича в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Соперники провели на корте в Монпелье всего 62 минуты. Отметим, что в январе Стаховский не смог пройти квалификацию на Australian Open-2020.

Накануне турнира во Франции Стаховский в Киеве презентовал свое вино, одобренное в Бордо. Несмотря на то что идея заняться виноделием у него появилась во Франции, выращивает виноград Сергей в Украине:

"У меня была возможность в 2015 году взять в аренду на 10 лет 20 гектаров виноградников в Закарпатье, в Береговском районе. И с 2015 года мы там все пересаживали, делали полив. Первый винтаж, то есть урожай, был 2017 года, который я повез на дегустацию в Бордо и понял, что первого винтажа у нас нет. И сейчас у нас выходит второй винтаж – 2018 года. Тут уже другой состав – намного лучше. Красное вино у нас отстаивалось во французских дубовых бочках, белое мы в бочки не пускали. На данный момент есть два сорта красного вина и один – белого. Нам очень нравится, французы меня похвалили, можно сказать. Надеюсь, что это все будет развиваться".

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