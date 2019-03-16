Поражение Свитолиной в Индиан-Уэллсе: названа причина
Первая ракетка Украины играла с травмой колена, из-за которой может пропустить следующий турнир
Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала причину, по которой проиграла в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе 18-летней канадке Бьянке Андрееску (3:6, 6:2, 4:6).
По словам Свитолиной, она играла с травмой колена. Еще перед началом соревнований она сделала МРТ, а из-за нагрузок и трехсетовых матчей боль и воспаление усугубились. Украинка пройдет еще одно обследование, а позже решит, сыграет ли на следующей неделе в Майами, сообщает WTA Insider.
О канадке, которой уступила Свитолина, Элина сказала следующее: "Она хорошо играет, сегодня она воспользовалась своим шансом. Андрееску однозначно может быть одной из топ-теннисисток в Туре".
Напомним, на турнире в Индиан-Уэллсе Свитолина заработала 328 тысяч долларов. В случае выхода в финал, эта сумма удвоилась бы.
Как сообщалось ранее, Элина Свитолина рассказала, что мечтает о такой машине, как у Роналду.
Также сообщалось, что у знаменитой швейцарской теннисистки Мартины Хингис в 38 лет родилась дочь. Экс-первая ракетка мира назвала девочку Лией.
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