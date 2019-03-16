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Поражение Свитолиной в Индиан-Уэллсе: названа причина

Сегодня, 12:21

Первая ракетка Украины играла с травмой колена, из-за которой может пропустить следующий турнир

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP
Поражение Свитолиной в Индиан-Уэллсе: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ccd/0c4/5c8ccd0c44956.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ccd/0c4/5c8ccd0c44956.png Теннис Первая ракетка Украины играла с травмой колена, из-за которой может пропустить следующий турнир

Первая ракетка Украины Элина Свитолина назвала причину, по которой проиграла в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе 18-летней канадке Бьянке Андрееску (3:6, 6:2, 4:6).

По словам Свитолиной, она играла с травмой колена. Еще перед началом соревнований она сделала МРТ, а из-за нагрузок и трехсетовых матчей боль и воспаление усугубились. Украинка пройдет еще одно обследование, а позже решит, сыграет ли на следующей неделе в Майами, сообщает WTA Insider‏.

О канадке, которой уступила Свитолина, Элина сказала следующее: "Она хорошо играет, сегодня она воспользовалась своим шансом. Андрееску однозначно может быть одной из топ-теннисисток в Туре".

Напомним, на турнире в Индиан-Уэллсе Свитолина заработала 328 тысяч долларов. В случае выхода в финал, эта сумма удвоилась бы.

Как сообщалось ранее, Элина Свитолина рассказала, что мечтает о такой машине, как у Роналду.

Также сообщалось, что у знаменитой швейцарской теннисистки Мартины Хингис в 38 лет родилась дочь. Экс-первая ракетка мира назвала девочку Лией.

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Тег теннис, Элина Свитолина, Бьянка Андрееску

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Сегодня|Спорт

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