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"Проблема вернулась на разминке": что помешало украинке бороться за победу в Праге и едет ли она в США

12 августа, 17:17

Елена Павлова Елена Павлова

Цуренко уже снималась с турнира в итальянском Палермо

Сегодня украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась продолжать борьбу на турнире в Праге во втором круге, а чуть позже прокомментировала свое решение не выходить на корт против Аны Богдан из Румынии. Выяснилось, что бывшую вторую ракетку страны продолжают беспокоить проблемы со здоровьем.

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"Причина отказа та же, что и была в Палермо, – это проблемы с левым ребром. В ходе турнира ребро меня не беспокоило, но сегодня утром эта проблема вернулась во время разминки", — цитирует Цуренко "Большой теннис Украины".

Леся Цуренко

Леся Цуренко / Фото: Instagram

Леся также рассказала о своих дальнейших планах на текущий сезон: "Дальше буду ждать, попаду я в основную сетку US Open или же буду играть на турнире WTA-125 в Праге. Точно ли я полечу в США? Однозначно пока сложно ответить. Будем смотреть по мере продвижения в заявочном списке".

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Напомним, что старт Открытого чемпионата США запланирован на 31 августа. И первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в американском турнире Большого шлема.

Смотрите, как украинская теннисистка выступала в 2020 году на турнире Большого шлема

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травма US Open Леся Цуренко теннисистка ребро
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