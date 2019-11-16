Протрите корт! Эффектная румынка подала в суд на WTA из-за травмы, полученной в матче со Свитолиной

После восстановления Бурзанеску не может вернуться ни в топ-20, ни даже в топ-100

Михаэла Бурзанеску / Фото: Instagram

Румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску подала в суд на WTA из-за своей травмы, полученной в 2018 году. Румынка считает, что тогда работники WTA небрежно отнеслись к ней во время матча против Элины Свитолиной на турнире в Монреале. Ранее мы писали, чтосоперница Свитолиной покинула корт на инвалидной коляске.

В решающем сете противостояния второго круга с украинской примой Бузарнеску поскользнулась и подвернула лодыжку. Румынке долго оказывали помощь, ее правую ногу зафиксировали в гипсовую повязку и увезли с корта. Перед этим она просила официальных представителей матча прервать игру из-за того, что площадка оставалась скользкой после дождя. "Хорошие новости – кости целы": прокомментировала потом травму в матче со Свитолиной Бузарнеску.

Смотрите момент, в котором травмировалась Михаэла:

Реклама

После той травмы румынка вынуждена была пропустить US Open, а после возвращения на корт так и не смогла выйти на прежний уровень игры. На момент матча со Свитолиной Бузарнеску находилась в топ-20 мирового рейтинга, сейчас Михаэла располагается только на 110-й позиции.

Мы также рассказывали, что Свитолина возвращается на Родину с благородной миссией. Украинка завершила сезон и собралась искать теннисные таланты дома.

Смотрите также, как Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама