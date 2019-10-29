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Пышногрудая чешка Квитова проиграла второй матч на турнире с призовым фондом 14 миллионов долларов

29 октября, 18:26

Несмотря на два поражения, чешская теннисистка сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового чемпионата

Петра Квитова

Петра Квитова / Фото: Reuters

Представительница Чехии Петра Квитова потерпела второе поражение на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне, уступив швейцарке Белинде Бенчич со счетом 3:6, 6:1, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Ранее в "красной" группе неофициального чемпионата мира по теннису Эшли Барти сенсационно пала жертвой голландки со скамейки запасных.

Швейцарка Бенчич, для которой это первая победа на турнире, выиграла после того, как чешка Квитова при счете 4:5 в третьем сете не сумела взять свою подачу. Тем не менее, даже после двух поражений пышногрудая Квитова сохраняет шансы на выход в полуфинал соревнований с призовым фондом 14 миллионов долларов.

Победительница Бенчич...

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... и проигравшая Квитова

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Напомним, действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс – 3:6, 6:2, 6:2.

В стартовом матче Итогового турнира-2019 Элина Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову, заработав 8 млн гривен призовых. А изящный перевод украинки у сетки был признан ударом дня в мировом теннисе.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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теннис Итоговый чемпионат WTA Петра Квитова Белинда Бенчич

Источник: Сегодня|Спорт

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