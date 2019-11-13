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Рафаэль Надаль отправил россиянина на дно таблицы Итогового турнира

13 ноября, 19:58

Испанский теннисист одержал волевую победу и сохранил шансы на выход в полуфинал

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев / Фото: Reuters

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал первую победу на Итоговом турнире ATP, который проходит в Лондоне. В матче второго тура группового раунда в группе Андре Агасси Надаль одержал тяжелую победу над россиянином Даниилом Медведевым – 6:7(3), 6:3, 7:6(4).

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Поединок продолжался 2 часа 46 минут. В решающем сете Рафаэль отыгрался при счете 1:5, а Медведев не использовал матчбол при счете 5:2. Надаль набрал первое очко, а Медведев с нулем в активе остается последним в группе Андре Агасси.

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Год назад победителем турнира АТР стал немец Александр Зверев, одолевший в финале Джоковича в двух партиях – 6:4, 6:3. В этом сезоне Зверев сыграет в группе Андре Агасси, где его оппонентами выступят испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас. В стартовом матче на турнире Зверев сенсационно обыграл первую ракетку мира Надаля.

К слову, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA и не смогла повторить свое прошлогоднее достижение. Зато в этом году Элина вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

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теннис Рафаэль Надаль Итоговый чемпионат АТР Даниил Медведев

Источник: Сегодня|Спорт

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