Рейтинг WTA: Свитолина "упала" на четыре позиции, Ястремская вошла в ТОП-25

Элина Свитолина / Фото: AFP

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг спортсменок, в котором произошло немало изменений для Украины. Ранее мы писали, что Свитолина сенсационно вылетела с Кубка Кремля.

Первая ракетка Элина Свитолина потеряла четыре позиции в обновленных показателях и опустилась на восьмую строчку, а Даяна Ястремская, наоборот, улучшила свой результат на четыре позиции и снова оказалась в ТОП-25.

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Леся Цуренко в рейтинге находится на 71 позиции, а Екатерина Козлова замыкает 84 строчку. Возглавляет рейтинг WTA австралийская теннисистка Эшли Барти, вторую позицию занимает Катерина Пликова из Польщи, а тройку лидеров замыкает Наоми Осакака из Японии.

Кстати, украинка Свитолина восхитилась расцветом Москвы. Украинка Элина Свитолина на турнире в России восхитилась расцветом Москвы и рассказала о своих целях.

Добавим, что не так давно была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру.25-летняя одесситка перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов.

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