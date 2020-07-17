Самая сексуальная теннисистка уже подает мячи: что заставило канадку сменить работу

Канадская теннисистка Эжени Бушар, которую ни раз признавали главной красавицей тура, решила развлечь публику, которая пришла на матч выставочного турнира World Team Tennis между американкой Стоан Стивенс и пуэрториканкой Моникой Пуиг. 26-летняя Бушар вышла прямо на корт и на протяжении нескольких геймов выполняла роль болгерл, подавая играющим мячи. Ранее самая красивая теннисистка мира еле открыла шампанское.

Фото своей работы Бушар выложила на своей странице в Twitter: "Для всеобщей безопасности роль подающих мячей на WTT выполняли партнеры по команде теннисистов. Мне очень понравилось! WTT, так нужно делать каждый год! Слоан, я справилась?"

На данный момент 26-летняя Бушар является 328-й ракеткой мира, хотя была в топ-5. В текущем сезоне она провела семь матчей, в которых одержала четыре победы. В 2020 году в ее пассиве серия из 13 поражений.

Эжени Бушар/Фото Sports Illustrated Swimsuit

Ранее мы рассказывали, что болельщик Эжени Бушар сделал себе татуировку с изображением лица спортсменки. "Это по-настоящему?" – удивилась тогда теннисистка. А затем решила лично перепроверить тату. Канадка встретилась со своим фанатом.

Также сообщалось, что Эжени Бушар попробовала себя в роли русалки. "Нашла на земле хвост русалки... Не знаю, что с ней случилось, но пришлось устроить фотосессию", – написала теннисистка, отдыхая на острове Некер в Атлантическом океане.

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