Сенсация закончилась: украинка Калинина после исторической победы покинула турнир в Юрмале

Украинка не смогла выйти в четвертьфинал престижного турнира в Латвии

Ангелина Калинина. Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила свои выступления на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) International Baltic Open в Юрмале, Латвия, с призовым фондом в 250 тысяч евро. В матче второго раунда украинка проиграла румынской теннисистке Патрисии-Марии Тиг – 4:6, 4:6.

Напомним, что в стартовом матче на турнире Калинина сенсационно обыграла представительницу топ-50 мирового рейтинга Катержину Синякову. Наша теннисистка впервые в карьере справилась со столь сильной соперницей. Псоел матча она признавалась, что ей был трудно заснуть, но тренер предупредил, что, если она не перестанет об этом думать, он ее ударит. Конечно же в шутку.

Ангелина Калинина. Фото из Instagram теннисистка

Как мы писали ранее, теннисистка из топ-100 мирового рейтинга попалась на допинге. На турнире в Боготе 23-летняя бразильянка Беатрис Хаддад Майя предоставила анализ мочи, содержащий селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARM S-22 и метаболиты SARM LGD-4033). Данные вещества относятся к анаболическим агентам и запрещены WADA. Временное отстранение Хаддад Майя началось 22 июля.

Также сообщалось, что знаменитый испанский теннисист купил шикарную яхту за 5 миллионов евро. Рекордсмен по победам в турнирах ATP Tour Masters Рафаэль Надаль получит новую игрушку в следующем году.

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