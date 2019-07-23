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Теннисистка из топ-100 мирового рейтинга попалась на допинге

23 июля, 22:27

Бразильская теннисистка сдала положительную допинг-пробу во время турнира в Боготе

Фото: AFP

Теннисистка из Бразилии Беатрис Хаддад Майя сдала положительный допинг-тест и временно отстранена от соревнований. 4 июня 2019 на турнире в Боготе 23-летняя бразильянка предоставила анализ мочи, содержащий селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARM S-22 и метаболиты SARM LGD-4033). Данные вещества относятся к анаболическим агентам и запрещены WADA. Временное отстранение Хаддад Майя началось 22 июля 2019.

Бразильянка на данный момент занимает 99-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру у нее один финал в одиночном разряде в Сеуле и два парных титула в Боготе.

Ранее мы писали о скандале в плавании: серебряный призер ЧМ отказался подниматься на подиум. Мак Хортон не пожал руку победителю, подозревая того в употреблении допинга. Из-за проблем с документацией FINA не может предъявить Яну обвинения, однако WADA хочет, чтобы Ян понес наказание.

Ранее мы писали, что скандальная российская фигуристка, говорившая о "правильном" допинге, будет выступать за Украину. 13-летнюю спортсменку, которая призывала пить допинг, отпустила московская федерация фигурного катания.

Также сообщалось, что секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг. Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы.

Что выделывает на гимнастическом ковре дисквалифицированная Семенова:


Александра Семенова гимнастика

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Тег теннис, допинг, теннисистка

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