Серена Уильямс 11-й раз в карьере сыграет в финале Уимблдона

В полуфинальном поединке американка без труда обыграла чешку Стрыцову

Серена идет дальше. Фото: AFP

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона. В двух сетах американка обыграла чешку Барбору Стрыцову – 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Уильямс 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. За счету Стрыцовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Серена играла в финалах Уимблдона 10 раз и завоевала семь титулов – в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 годах.

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Напомним, что первой финалисткой Уимблдона стала Симона Халеп, которая в двух сетах обыграла Элину Свитолину. Для Симоны – это первый в карьере выход в решающий матч травяного "шлема".

Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась Халеп ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Как мы писали ранее, Элина Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".

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