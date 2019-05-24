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Серена Уильямс готовится к Ролан Гаррос на инвалидной коляске

24 мая, 18:03

Американская теннисистка сначала передвигалась на специальном кресле, а затем тренировалась как ни в чем не бывало

Серена Уильямс
Серена Уильямс. Фото: Twitter

115-я ракетка мира Исалин Бонавентюр, на этой неделе проигравшая в квалификации Ролан Гаррос, в Twitter запостила фотографию Серены Уильямс из парижского Диснейленда. На снимке 37-летняя американка, тренирующаяся в Париже в преддверии Ролан Гаррос, держит на руках дочь Алексис Олимпию, сидя в инвалидной коляске. На следующий день после появления фото, в пятницу, Серена тренировалась на корте.

С начала весны 23-кратная чемпионка турниров "Большего Шлема" провела всего четыре матча. Но с одного она снялась по ходу встречи, а еще на два не вышла и-за травмы колена.

Ранее мы писали, что Сергея Стаховского удивила 15-минутная пауза в матче с россиянином на Ролан Гаррос. Лучший украинский теннисист прокомментировал поражение от россиянина из третьей сотни рейтинга.

Напомним, что в четверг 19-летняя украинка Завацкая впервые в карьере вышла в финал квалификации "Шлема". Катарина Завацкая разгромила первую ракетку Грузии Екатерину Горгодзе.

Также мы сообщали, что четыре теннисистки могут сместить первую ракетку мира по итогам Ролан Гаррос: среди них нет украинки Элины Свитолиной. Обойти первую ракетку мира японку Наоми Осаку могут Каролина Плишкова, Петра Квитова, Кики Бертенс и Ангелик Кербер.

Феноменальный финт Роджера Федерера на тренировке перед Ролан Гаррос:


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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Тег теннис, Серена Уильямс, Ролан Гаррос

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