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Серена Уильямс провела тренировку с Майком Тайсоном после ужина Свитолиной с Кличко

19 декабря, 11:56

Знаменитый боксер заявил, что не хотел бы встретиться с теннисисткой на ринге

Видео: Twitter

Легендарный американский боксер Майк Тайсон провел тренировку с не менее легендарной теннисисткой Сереной Уильямс. Многократная победительница турниров "Большого шлема" отрабатывала удары на боксерском мешке, а бывший супертяж подсказывал ей, как правильно наносить удары. Ранее мы писали, что Элина Свитолина поужинала в Киеве с Владимиром Кличко.

"Не хотел бы оказаться на ринге с величайшей из всех времен", – написал Тайсон в Twitter.

Ранее мы писали, что сломанную ракетку Серены Уильямс со скандального матча продали почти за полмиллиона. Американская теннисистка сломала ракетку во время скандального матча на US Open-2018.

Также мы писали, что экс-первая ракетка планеты проведет прощальный матч против Серены Уильямс. Каролин Возняцки попрощается с любимой игрой в Копенгагене.

Кстати, на днях Серена Уильямс сделала громкое заявление относительно неравенства зарплат в мировом спорте. Теннисистка требует таких же гонораров, как и у мужчин.

"Мы должны получать по своим заслугам. Почему я получаю меньше мужчин? Это неправильно! Дело в том, что я женщина? Да, у меня есть сиськи и я хочу денег", – заявила Серена.

Уильямс-младшая за свою карьеру выиграла 72 титула WTA, среди которых 23 турнира "Большого Шлема". Также американка является пятикратной победительницей итогового чемпионата WTA и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег. На данный момент она заработала только на корте 92 543 816 долларов.

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Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт

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