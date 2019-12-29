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Серена Уильямс стала спортсменкой десятилетия по версии Associated Press

29 декабря, 11:13

Теннисистка возглавила рейтинг лучших

Серена Уильямс на US Open-2019

Серена Уильямс на US Open-2019 / Фото: AFP

Американская теннисистка экс первая ракетка мира Серена Уильямс стала лучшей спортсменкой уходящего десятилетия по версии The Associated Press. В голосовании принимали участие спортивные редакторы и авторы информационного агентства.

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Полностью пятерка лучших выглядит следующим образом:

1. Серена Уильямс (теннис)

Серена вышла в полуфинал US Open

Серена вышла в полуфинал US Open / Фото: AFP

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2. Симона Байлз (спортивная гимнастика)

3. Кэтлин Ледеки (плавание)

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4. Линдси Вонн (горные лыжи)

5. Микаэла Шиффрин (горные лыжи).

За последние 10 лет 38-летняя Уильямс выиграла 12 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде, две золотые олимпийские медали в Лондоне — 2012 и 24 соревнования категории WTA.

Ранее мы писали, что эксперты подсчитали будущие заработки 2-летней дочери Серены Уильямс. За один пост в соцсети наследница легенды мирового тенниса может уже сейчас получать 2,5 тысячи евро.

Напомним, ранее Серена Уильямс провела тренировку с Майком Тайсономпосле ужина Свитолиной с Кличко.Знаменитый боксер заявил, что не хотел бы встретиться с мощной американской теннисисткой на ринге.

Теннисистка Серена Уильямс провела тренировку с Майком Тайсоном:

Видео: Twitter

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теннис Серена Уильямс теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

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