Сергей Стаховский выиграл второй матч квалификации Ролан Гаррос
В трех сетах украинец обыграл француза Лестьенна
Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в третий круг квалификации Открытого чемпионата Франции. Сегодня Стаховский в трех сетах упорной борьбы обыграл француза Констана Лестьенна – 6:7 (9:11), 7:5, 6:2.
Теперь в поединка за выход в основную сетку Ролан Гаррос Стаховский сыграет с победителем противостояния Илья Ивашка (Беларусь) – Виктор Галович (Хорватия).
Ранее сегодня Илья Марченко проиграл в квалификации "Ролан Гаррос". Украинец в двух сетах уступил боливийцу Уго Делльену – 4:6, 2:6.
Напомним, что в женском турнире в Риме Элина Свитолина в финале обыграла первую ракетку мира Симону Халеп. Румынка проиграла первый сет "под ноль", счет матча – 6:0, 6:4 в пользу украинской теннисистки.
Ранее мы писали, что лучший теннисист мира Рафаэль Надаль вышел на четвертое место в историипо количеству завоеванных трофеев. У Надаля 78 титулов. Первое место у американца Джимми Коннорса (109), за ним следом расположился швейцарец Роджер Федерер (97), замыкает первую тройку чех Иван Лендл (94).
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