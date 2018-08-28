Симона Халеп после поражения вошла в историю US Open

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп в первом круге US Open проиграла эстонке Кайе Канепи со счетом – 2:6, 4:6. Таким образом, впервые в истории турнира лидер рейтинга не смогла пройти во второй раунд.

На других турнирах "Большого шлема" такое случалось пять раз:

Вирджиния Рузичи на Australian Open-1979.

Штеффи Граф на "Уимблдоне"-1994.

Мартина Хингис на "Уимблдоне"-1999 и 2001.

Анжелик Кербер на "Ролан Гаррос"-2017.

Ранее мы писали, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не без проблем вышла во второй круг последнего в году турнира "Большого шлема" US Open. В первом раунде соревнований Свитолина в трех сетах обыграла американку Сачию Викери (№79) – 6:3, 1:6, 6:1. Следующей соперницей Свитолиной на US Open будет немка Татьяна Мария.

Вышла во второй круг и Ангелина Калинина, которая на отказе прошла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна. Во втором раунде Ангелина Калинина встретится с действующей чемпионкой, третьей ракеткой мира американкой Слоан Стивенс.