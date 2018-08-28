Симона Халеп после поражения вошла в историю US Open

Сегодня, 11:28

Впервые первая ракетка мира проиграла в первом матче нью-йоркского "Шлема"

Халеп покинула турнир. Фото AFP
Халеп покинула турнир. Фото AFP

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп в первом круге US Open проиграла эстонке Кайе Канепи со счетом – 2:6, 4:6. Таким образом, впервые в истории турнира лидер рейтинга не смогла пройти во второй раунд.

На других турнирах "Большого шлема" такое случалось пять раз:

  • Вирджиния Рузичи на Australian Open-1979.
  • Штеффи Граф на "Уимблдоне"-1994.
  • Мартина Хингис на "Уимблдоне"-1999 и 2001.
  • Анжелик Кербер на "Ролан Гаррос"-2017.

Ранее мы писали, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не без проблем вышла во второй круг последнего в году турнира "Большого шлема" US Open. В первом раунде соревнований Свитолина в трех сетах обыграла американку Сачию Викери (№79) – 6:3, 1:6, 6:1. Следующей соперницей Свитолиной на US Open будет немка Татьяна Мария. 

Вышла во второй круг и Ангелина Калинина, которая на отказе прошла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна. Во втором раунде Ангелина Калинина встретится с действующей чемпионкой, третьей ракеткой мира американкой Слоан Стивенс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
теннис, US Open, Большой шлем, Симона Халеп

Вы сейчас просматриваете новость "Симона Халеп после поражения вошла в историю US Open". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннис

Катерина Козлова. Фото Arata Yamaoka

Катерина Козлова проиграла на старте US Open

Сегодня, 10:18

Украинка уступила в двух сетах испанке Арруабаррене

Теннис

Ангелина Калинина. Фото btu.org.ua

Соперница Ангелины Калининой отказалась доигрывать матч на US Open

Сегодня, 09:58

Украинка прошла в первом круге Катинку фон Дайхманн
Загрузка...

Теннис

Даяна Ястремская. Фото btu.org.ua

Даяна Ястремская вылетела с US Open от Муховой

Сегодня, 00:20

Наша теннисистка проиграла в первом круге турнира

Теннис

Элина Свитолина. Фото AFP

Элина Свитолина вышла во второй круг US Open

Вчера, 19:55

Первая ракетка Украины в трех сетах обыграла американку Викери

Теннис

Катерина Бондаренко. Фото AFP

Катерина Бондаренко проиграла в стартовом матче US Open

Вчера, 19:42

Украинка в двух сетах уступила белоруске Вере Лапко

Теннис

Активная Элина. Вкусности перепробовала, на Дрейка сходила. Фото Instagram

От Кинг до короля джаза: сегодня стартует самый продвинутый теннисный "мейджор"

Вчера, 12:39

US Open: даем старт самому женскому и богатому "шлему", который спас от "безумия" и вечного пятого сета
Загрузка...