Свитолина защищает титул лучшей в мире: расписание и результаты Итогового турнира WTA

С 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне пройдет Итоговый турнира WTA, в котором за победу будут сражаться лучшие восемь теннисисток сезона, в том числе и номер 8 мирового рейтинга украинка Элина Свитолина, которой предстоит защищать свой прошлогодний титул. Кстати, мы проводим опрос: выберите самую красивую участницу Итогового турнира.
Свитолина попала в Пурпурную группу с чешкой Каролиной Плишковой (№ 2 рейтинга WTA), канадкой Бьянкой Андрееску (№ 4) и румынкой Симоной Халеп (№ 5). В Красной группе выступают Эшли Барти (№ 1), Наоми Осака (№ 3), Петра Квитова (№ 6), Белинда Бенчич (№ 7).
Красная группа:
|Теннисистка
|И
|В
|П
|РС
|О
|Барти
|1
|1
|0
|2:1
|1
|Осака
|1
|1
|0
|2:1
|1
|Квитова
|1
|0
|1
|1:2
|0
|Бенчич
|1
|0
|1
|1:2
|0
Пурпурная группа:
|Теннисистка
|И
|В
|П
|РС
|О
|Плишкова
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Халеп
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Свитолина
|0
|0
|0
|0:0
|0
|Андрееску
|0
|0
|0
|0:0
|0
27 октября
- Барти – Бенчич – 5:7, 6:1, 6:2
- Осака – Квитова – 7:6, 4:6, 6:4
28 октября
- 11:30 Плишкова – Свитолина
- 14:00 Андрееску – Халеп
29 октября (предварительное расписание)
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- Квитова – Барти
- Квитова – Бенчич
- Осака – Барти
- Осака – Бенчич
30 октября
- Андрееску – Плишкова
- Андрееску – Свитолина
- Плишкова – Халеп
- Халеп – Свитолина
1 ноября
- матчи 3-го тура
2 ноября
- Полуфинал
3 ноября
- Финал
Напомним, что в этом году Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Интересно, что в ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.
Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток
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