Свитолина защищает титул лучшей в мире: расписание и результаты Итогового турнира WTA

Турнир с участием лучших теннисисток мира проходит в Китае

Элина Свитолина выигрывала Итоговый турнир в 2018 году / Фото: AFP

С 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне пройдет Итоговый турнира WTA, в котором за победу будут сражаться лучшие восемь теннисисток сезона, в том числе и номер 8 мирового рейтинга украинка Элина Свитолина, которой предстоит защищать свой прошлогодний титул. Кстати, мы проводим опрос: выберите самую красивую участницу Итогового турнира.

Свитолина попала в Пурпурную группу с чешкой Каролиной Плишковой (№ 2 рейтинга WTA), канадкой Бьянкой Андрееску (№ 4) и румынкой Симоной Халеп (№ 5). В Красной группе выступают Эшли Барти (№ 1), Наоми Осака (№ 3), Петра Квитова (№ 6), Белинда Бенчич (№ 7).

Красная группа:

Теннисистка И В П РС О Барти 1 1 0 2:1 1 Осака 1 1 0 2:1 1 Квитова 1 0 1 1:2 0 Бенчич 1 0 1 1:2 0

Пурпурная группа:

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Теннисистка И В П РС О Плишкова 0 0 0 0:0 0 Халеп 0 0 0 0:0 0 Свитолина 0 0 0 0:0 0 Андрееску 0 0 0 0:0 0

27 октября

Барти – Бенчич – 5:7, 6:1, 6:2

Осака – Квитова – 7:6, 4:6, 6:4

28 октября

11:30 Плишкова – Свитолина

14:00 Андрееску – Халеп

29 октября (предварительное расписание)

Квитова – Барти

Квитова – Бенчич

Осака – Барти

Осака – Бенчич

30 октября

Андрееску – Плишкова

Андрееску – Свитолина

Плишкова – Халеп

Халеп – Свитолина

1 ноября

матчи 3-го тура

2 ноября

Полуфинал

3 ноября

Финал

Напомним, что в этом году Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Интересно, что в ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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