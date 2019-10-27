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Свитолина защищает титул лучшей в мире: расписание и результаты Итогового турнира WTA

27 октября, 20:44

Турнир с участием лучших теннисисток мира проходит в Китае

Элина Свитолина выигрывала Итоговый турнир в 2018 году

Элина Свитолина выигрывала Итоговый турнир в 2018 году / Фото: AFP

С 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне пройдет Итоговый турнира WTA, в котором за победу будут сражаться лучшие восемь теннисисток сезона, в том числе и номер 8 мирового рейтинга украинка Элина Свитолина, которой предстоит защищать свой прошлогодний титул. Кстати, мы проводим опрос: выберите самую красивую участницу Итогового турнира.

Свитолина попала в Пурпурную группу с чешкой Каролиной Плишковой (№ 2 рейтинга WTA), канадкой Бьянкой Андрееску (№ 4) и румынкой Симоной Халеп (№ 5). В Красной группе выступают Эшли Барти (№ 1), Наоми Осака (№ 3), Петра Квитова (№ 6), Белинда Бенчич (№ 7).

Красная группа:

ТеннисисткаИВПРСО
Барти1102:11
Осака1102:11
Квитова1011:20
Бенчич1011:20

Пурпурная группа:

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ТеннисисткаИВПРСО
Плишкова0000:00
Халеп0000:00
Свитолина0000:00
Андрееску0000:00

27 октября

  • Барти – Бенчич – 5:7, 6:1, 6:2
  • Осака – Квитова – 7:6, 4:6, 6:4

28 октября

  • 11:30 Плишкова – Свитолина
  • 14:00 Андрееску – Халеп

29 октября (предварительное расписание)

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  • Квитова – Барти
  • Квитова – Бенчич
  • Осака – Барти
  • Осака – Бенчич

30 октября

  • Андрееску – Плишкова
  • Андрееску – Свитолина
  • Плишкова – Халеп
  • Халеп – Свитолина

1 ноября

  • матчи 3-го тура

2 ноября

  • Полуфинал

3 ноября

  • Финал

Напомним, что в этом году Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Интересно, что в ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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теннис Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA

Источник: Сегодня|Спорт

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