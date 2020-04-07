Сладкие тренировки: прима украинского тенниса показала, как разминается с покупками из магазина

Элина Свитолина на карантине старается поддерживать себя в хорошей форме

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не дает себе расслабляться во время паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса. 25-летняя одесситка продолжает активно тренироваться, правда, преимущественно без ракетки. Время от времени спортсменка выкладывает в соцсетях целые комплексы упражнений. Недавно Свитолина увлеклась танцевальным "челленджем".

Причем Элина интересуется у фанатов, какие бы упражнения в ее исполнении они хотят увидеть. Сегодня девушка продемонстрировала, как она занимается со... сладостями: банкой шоколадной пасты и пакетиком конфет. Теннисистка использовала их как вспомогательные принадлежности в комплексе для всего тела. И даже не съела ни одной конфетки.

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Узнайте, как Свитолина на карантине решила себя клонировать. Получился танец целой группы.

Тем временем лучший украинский теннисист Сергей Стаховский ударился в кулинарию и приготовил с женой ризотто. И предложил к блюду белое вино собственного имени.

Смотрите, как Свитолина побеждала в мексиканской Монтеррее, где взяла главный приз

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